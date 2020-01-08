信義計畫區最後大面土地、世貿三館將於元月20日公告招標，財政部官員表示，全案估計市價逾500億元，為避免業界搶標，溢價太高，炒高房價，為此，一改過去地上權底價訂定為市價3至4.5成慣例，向上提升至5成，亦即底價金額一舉突破250億元上看300億元，創下國產署史上地上權最大案。

國產署8日舉行世貿三館地上權案審議小組會議、確定權利金底價與實際招標條件，審議結果世貿三館市價逾500億元以上。審議小組委員多表示此案為信義計畫區最後一塊大面積土地，區內辦公需求高，避免溢價率太高，首次將底價訂為市價的5成，高於過去3至4成5水準。

官員十分看好此案，除了基地面積達4856坪、容積率達560％，基地緊鄰台北101、ATT旁精華地段，且地租4.5％（其中1％為浮動、3.5％是固定），也優於信義行政中心的5％（其中3％為浮動、2％固定），加上使用分區為娛樂用地，只限定不能做住宅及危險設施使用，可興建飯店、商場與辦公等，開標結果可望叫好又叫座。全案將於1月20日公告，3月30日截標。

(中時 )