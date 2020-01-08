大陸商務部8日在發布數據顯示，2019年前11月，中國出口產品遭遇83起貿易救濟立案，涉案金額約116億美元，與上年同期相比，立案數量和涉案金額分別減少了19％和64％。商務部表示，會統籌運用政府交涉、法律抗辯、產業對話等多種方式，積極應對貿易摩擦，探索互利共贏化解摩擦的方法。

該數據還顯示，2019年1至11月，中國出口產品遭遇21個國家（地區）83起貿易救濟立案，其中包括反傾銷56起、反補貼9起、保障措施18起；涉案金額約116億美元，但這個數字和去同期相比，皆呈減少。

從國別看，新發起涉華調查最多的是美國有15起、印度11起居次、阿根廷10起排第三；從行業看，鋼鐵、輕工、紡織遭遇立案數量較多、涉案金額較大；除貿易救濟調查外，美國還發起了25起涉及中國出口產品的337調查，涉案金額約165億美元，案件數量和金額同比分別增長47％和9％。

另外，2019年1至11月，中國重點應對了200多起新發和復審案件，其中80多起取得較好效果，涉及約450億美元海外市場。

最後，在依法開展貿易救濟調查，維護產業安全和發展利益方面，2019年1至11月，商務部共對12個國家（地區）的進口產品發起原審調查15起、複審立案16起、作出原審終裁12起、複審裁決17起，另有6起原審延長調查期限、8起復審終止調查，商品涵蓋肉雞、立式加工機、不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板（卷）、正丙醇、甲硫氨酸、馬鈴薯澱粉等30種產品，涉及4000多億元人民幣國內產值和60多萬直接就業崗位。

(旺報 )