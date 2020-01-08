縣長徐耀昌與西湖鄉百歲人瑞敲響百年大鑼。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

華山基金會苗栗縣區天使站8日舉辦「琴弦奏鳴齊守歲、守護孤老迎金鼠」活動，縣長徐耀昌偕同西湖鄉百歲人瑞敲響百年大鑼，喜迎金鼠年。華山基金會盼社會各界，響應活動為老長輩送暖。

8日華山基金會苗栗縣區天使站偕同苗栗縣政府、通霄虎嶼山文化協會、莓事團隊、京元電子、台電公司等單位，辦理歲末年終守護獨居老人的愛心活動。華山基金會指出，苗栗區今年預計送964份年菜，包含10項健康養生的年菜食材及保暖的手做圍巾、圍脖以及喜氣洋洋的春聯。

今年縣府挹注華山孤老年菜經費10萬元，台電公司、通霄虎嶼山文化協會、莓事團隊、京元電子及巧克力雲莊等機關社團，也相繼出錢出力或認購年菜，共同關心弱勢老寶貝。

徐耀昌表示，歲末年終，社會各界贊助物資或現金支持華山基金會等團體寒冬送暖，契合「1250因為有你」主題，一同讓弱勢長輩溫暖過春節，並呼籲社會各界響應「琴弦奏鳴齊守歲、守護孤老迎金鼠」，幫忙華山基送年菜至獨居長輩家、協助貼春聯，為老寶貝獻上溫暖的祝福，感受濃濃過節氣氛。

華山基金會說明，在泰安除外的17個鄉鎮市，平日皆提供失能、失智、失依長輩的到宅關懷及陪同就醫等免費服務，但因常年欠缺穩定經費，盼各界投入認助行列，嘉惠更多弱勢長輩，愛心專線037-373627洽杜小姐。

(中時 )