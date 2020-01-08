茂德建設公司負責人張高祥，同時也是東森電視臺股東，控告中天新聞臺「大政治大爆卦」節目製作人陳鉅志、主持人許甫、周玉琴節目來賓王丰妨害名譽案，士林地院昨宣判，認張高祥與黨政高層人員關係良好，行止均受大眾關切及檢視，且評論未逾越了合理範圍，判決陳4人無罪，可上訴。

去年9月19日「大政治大爆卦」，陳以標題「東森張高祥買媒體做大陸生意」，主持人周玉琴則說「東森老闆張高祥買電視臺為了個人私利，這個我們就要質疑」，許甫說「張老闆在內部的主管會議說，他買電視臺就是要做中國大陸的生意」，王丰接著說「我們蔡衍明董事長不管是在臺灣、在大陸，沒有任何非法或者是非分的利益，換句話說，向茂德這樣子，或是向東森這樣的狀況，我們絕對沒有，因為蔡董事長既不炒地皮，也不做房地產，更不炒股票，所以絕對沒有這方面的問題」。更沒有利用媒體獲取特殊利益。

陳稱節目標題是參考2018年7月10日《信傳媒》連習會，除了富邦蔡明忠，隨行名單還有一位「新」媒體大亨，他買電視臺就是要做中國大陸生意等語，陳則依照報導與現場主持人事先擬定。

判決則指，張高祥確實為茂德建設實際負責人，也入主東森電視臺，且與連戰共同拜會中國大陸領導人，陳等人已就張是否欲跨足兩岸貿易及將來事業版圖動向等事議論，若一昧要求其所傳述的資訊屬於絕對真實，將其付出過高的成本，或畏於發表言論，產生所謂「寒蟬效應」，反有違背憲法保障言論自由。

法官當庭以網路搜尋關鍵字「除了富邦蔡明忠隨行名單這一位」，搜尋，出現信傳媒報導，顯示陳並沒有故意捏造虛偽事實的情形，另外，王丰提及蔡董事長帶領的企業集團，未涉足房產股票投資立場，對於一般理性觀眾，並沒有損及張高祥的的名譽，判決陳等4人無罪。

(中時 )