嘉義市長黃敏惠（左二）希望張嘉郡（左三）當選後雲嘉攜手更進步。（張嘉郡提供／張朝欣雲林傳真）

張嘉郡（前左二）北港鎮徒步拜票，搶攻對手蘇治芬故鄉票源。（張嘉郡提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡，8日白天由嘉義市長黃敏惠、前台北縣長周錫瑋陪同到元長鄉、土庫鎮車隊掃街，固守家鄉虎尾地區選票；晚上在北港地區徒步拜票，搶攻對手蘇治芬故鄉票源，攻守並進進行選前最後衝刺。

黃敏惠陪同張嘉郡在元長鄉各村落車隊拜票，她稱讚張嘉郡沒有驕氣，有的只是謙虛、認真、打拚及熱情，以及對土地的愛、對人的關懷，呼籲雲林鄉親支持張嘉郡，進入國會為地方爭取建設與福利，雲林、嘉義攜手合作讓未來更進步。

黃敏惠說，嘉郡擔任2屆8年立委期間，為地方爭取很多建設，現在地方發展面對許多困境，尤其雲林縣長張麗善，需要嘉郡在中央爭取預算，建設雲林HIGH起來。

張嘉郡到家鄉土庫鎮拜票時，受到大批支持者熱烈歡迎，與她同行的周錫瑋表示，他擔任縣長時，嘉郡就經常請他協助雲林鄉親的事情，讓人深刻感受到嘉郡對雲林鄉親的關懷。

周錫瑋強調張嘉郡當任立委時展現出專業、認真的態度與行動力，做人處事謙虛又努力，給人1股溫暖的力量，所以全力相挺特地來雲林陪同拜票。

張嘉郡晚間前往北港鎮舉辦「張嘉郡北港徒步、掃街拜票嘉年華」活動，她呼籲鄉親要「翻轉水林、改變口湖、一起來相挺在北港、北港人勇敢站出來」，請鄉親支持她、力挺下一代的新未來一票。

對於蔡英文總統在選前3個月來雲林輔選11次，張嘉郡認為選舉不能臨時抱佛腳，雲林在最需要總統時例如去年823水災，總統1次也沒來，雲林農作物受損嚴重時，總統也沒來，選前才頻頻來雲林，這種選舉才來的情況，鄉親的選票是投不下去的。

(中時 )