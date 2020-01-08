白河區昇安里近百名民眾，8日前往當地一處正在興建的養雞場抗議，手持抗議布條跟看板的群眾大聲怒吼，要業者聽到他們的心聲，雖然業者表示會持續與地方溝通，但多數民眾直白回嗆「不用說了，堅決反對蓋養雞場！」

台南市議員張世賢指出，養雞場興建位置在白河區昇安里、竹門里、汴頭里的交界處，附近原本就有畜牧場，經常收到民眾反應有難聞的臭味，現在又要興建養雞場，問題更嚴重，這要居民如何接受。

張世賢說，養雞場業者直到動工前，都對外宣稱要蓋民宿並申請種電，直到發現架設樑柱，根本就是雞舍結構，居民才知道受騙，今天都出來參與抗議行動。

民眾現場高舉「要健康、不要養雞場」、「雞場滾蛋、強蓋雞舍會出人命」、「要乾淨空氣、要無臭環境」等抗議布條和看板，對業者表達反對意見，白河警分局也調派不少員警前往維持秩序，所幸抗議民眾還算理性、平和，但當業主代表表示會再和民眾溝通時，就遭到民眾反唇相譏。

南市府農業局表示，養雞場已經取得工務局建築執照，正在施作基礎工程，將請養雞場業者持續與地方民眾溝通說明，保持良性互動，做好敦親睦鄰工作。

包括市議員張世賢、在地多位里長、立委候選人蔡育輝胞兄蔡崇名等人，都參與這場抗議活動，強調與居民站在一起共同抗拒惡臭，並要求市府協助解決紛爭。

(中時 )