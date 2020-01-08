再過幾天，就是農曆春節了！送豬迎鼠，台灣也有七天假期，來香港走走吧！香港旅遊發展局將以全新形式舉辦第25屆「新春國際匯演」，今年將以大型嘉年華形式登場，從初一（25日）至初四（28日）一連四天將首次於西九文化區藝術公園舉行！台灣電音三太子也受邀登台秀歌舞。交通方式也很便利， KKday推交通接駁服務。除巡遊表演外，還有 巨型「打卡熱點」，歡迎來香港看表演、賞美景、吃美味。

新春匯演巡遊俄國表演團隊。（香港旅遊發展局提供）

今年「新春國際匯演」為期四天，入場費用全免。嘉年華節目豐富，國際及香港本地表演團隊每天都會沿西九文化區的海濱巡遊表演，就算錯過了巡遊，也可於舞台前欣賞團隊日夜精采演出，加上其他美食攤位、拍照打卡的活動，不論日間或晚上，將帶給旅客精彩的新春節慶氣氛。匯演三大亮點如下：

電哪吒電音三太子代表台灣參加香港新春匯演。（香港旅遊發展局提供）

● 歷年最多國際表演團隊 台灣電音三太子首次參加

雲集26支國際表演隊伍，數目是歷年之冠，加上22支香港本地表演團隊，表演人數超過千人，表演團隊除參與海濱巡遊外，更會日夜輪流於舞台表演。台灣的電音三太子今年也獲邀參與演出，精彩歌舞保證讓參與民眾耳目一新。

好餓的毛毛蟲巨型充氣裝置。（香港旅遊發展局提供）

●巨型「打卡熱點」

旅客可以香港天際線為背景，在現場不同設計的「打卡熱點」前拍照留念，黃昏時段，景色特別美麗。特色「打卡熱點」包括富新春氣氛的鼠年卡通佈景，以及深受小朋友喜愛的美國兒童文學大師Eric Carle《好餓的毛毛蟲》巨型充氣裝置。

新春匯演巡遊義大利表演團隊新春匯演巡遊義大利表演團隊。（香港旅遊發展局提供）

●有吃有玩 大人小孩都開心

今年嘉年華活動首次加入新春賀年市集，約有15個美食及藝趣攤位。美食部分提供港式、美式、台式、韓式等美食，其中包括已連續5年獲米其林指南推介的餐廳Kelly’s Cape Bop，韓式串魚糕是其招牌菜；藝趣攤位則設有工作坊，包括小朋友喜歡的手作造型氣球及臉部彩繪。

新春匯演巡遊義大利表演團隊。（香港旅遊發展局提供）

另針對「香港新春國際匯演」嘉年華活動，KKday也推出「八達通+VIP專屬巴士套票」，只要NT$299，於初一到初四可享專車由尖沙咀K11購物中心往返嘉年華場地，並可加碼獲贈價值NT$400的嘉年華美食券！趁著新春連假，不妨相揪好友來香港一遊，為台灣電子三太子加油打氣，賞維多利亞美麗夜景，也嚐嚐香港美味料理。

(中時電子報)