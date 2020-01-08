美伊關係再度緊繃，波斯灣戰雲一觸即發，在這敏感時刻，一架波音737客機從伊朗首都德黑蘭起飛後不久即墜毀，機上176名乘客與機組人員悉數罹難。回顧歷史，在1988年7月3日，兩伊戰爭即將結束前，伊朗IRA655飛往杜拜班機被美國海軍擊落，290名乘客和機組人員全部罹難，包括66名兒童。伊朗總統魯哈尼6日在社群媒體上把這31年前的血仇拿出來對民眾精神喊話，呼籲支持者勿忘記「290」，並附上「#IRA655」的標籤。

Emergency services are deployed to #Boeing737 crash site. No survivors were found after the Ukrainian passenger plane went down near #Tehran. The incident came hours after Iran launched an attack on US bases in Iraq but it is unclear if the incident is linked to the confrontation pic.twitter.com/ztQPINVxZL — Ruptly (@Ruptly) January 8, 2020

雖然烏克蘭駐伊朗大使館表示，初步調查顯示波音737-800客機墜毀德黑蘭附近係因發動機出現故障，排除恐怖攻擊或飛彈攻擊的可能性。然而事發之後不久，伊朗社群媒體盛傳這架飛機是被伊朗軍方誤判為入侵的美國軍機，而發射防空飛彈將它擊落。只是這種說法尚未得到證實。

到底737-800是墜毀還是被墜毀，在美伊戰雲密佈的緊張時刻，難免會讓人聯想到1988年7月3日的憾事。當時美國軍艦發射飛彈擊落IRA655，失事客機墜入伊朗水域，未發現任何生還者，伊朗電視台播放屍體在水面載浮載沈的畫面。伊朗形容這是「野蠻大屠殺」，抨擊美國故意擊落民用客機。五角大廈官員起初否認，稱當時誤把IRA655當成伊朗F-14戰鬥機，並指客機多次沒有回應查證的無線通訊。伊朗則指美軍是蓄意擊落客機。事後美國總統雷根承認「這是一場可怕的人類悲劇」，向罹難乘客、機組人員及其家人誌哀。但他強調，涉事客機沒有聽從反覆的警告，美軍採取了適當的防禦行動。

1996年，美國與伊朗在國際刑事法庭達成和解，美方對事件造成重大人命損失表示遺憾，但拒絕承認任何法律責任或正式道歉，只同意支付伊朗1.318億美元。

時隔31年，波斯灣戰雲再次密佈，國際航空班次遠比當年繁忙，誰也不敢保證悲劇不會重演。

(中時 )