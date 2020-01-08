東京商品交易所橡膠6月期貨價周三每公斤上漲0.6％收202.6日圓。美伊衝擊刺激油價大漲，讓與之連動性高的橡膠價格也隨之走高。

但外界擔心中東政局影響全球經濟發展而使亞股走跌，引發投資人憂慮橡膠需求會受拖累。加上日圓因避險需求而升值，讓以日圓計價的東京橡膠期貨相對變貴，減少持外幣的買家需求，使橡膠期貨價漲幅受限制。

(工商 )