根據CoinDesk報價，其周三盤中每單位上漲5.4％報8,453美元為2個月來首次升破8,000美元。

雖然外界以美伊衝突後其跟隨金價等大漲，是受避險需求帶動而可視為「數位黃金」，但有專家卻以流動性差為由拒絕視為避險工具。

加密通貨投資公司Panxora執行長Gavin Smith認為其走勢波動激烈，在市場發展至一定規模和受監管之前都不視之為避險資產。

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