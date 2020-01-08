避險需求 比特幣升破8,000美元大關 19:302020/01/08 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據CoinDesk報價，其周三盤中每單位上漲5.4％報8,453美元為2個月來首次升破8,000美元。 雖然外界以美伊衝突後其跟隨金價等大漲，是受避險需求帶動而可視為「數位黃金」，但有專家卻以流動性差為由拒絕視為避險工具。 加密通貨投資公司Panxora執行長Gavin Smith認為其走勢波動激烈，在市場發展至一定規模和受監管之前都不視之為避險資產。 (工商 ) #避險 #美元 #需求 #走勢 #波動 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》需求疲軟拖累，上周五波羅的海BDI跌逾8個月低點 10:002020/01/06 財經 《商情》避險需求增加，激勵上周五紐約期金漲至4個月高點 10:002020/01/06 財經 《業績-半導體》福懋科期末考績優，去年營收登7年高點 15:572020/01/06 財經 《商情》避險需求增加，激勵周一紐約期金升至7年高點 10:002020/01/07 財經 人民幣收創逾5個月新高 短期仍有續升空間 00:032020/01/08 財經 專家籲陸啟動中等收入人口倍增計畫 00:052020/01/08 財經 《產業分析》MLCC首季不缺貨，Q2待觀察 09:262020/01/08 財經 《半導體》美光飆漲近9％，南亞科跟風 10:002020/01/08 財經 《商情》空頭回補，激勵周二LME基本金屬期貨多數走升 10:012020/01/08 財經 《其他電子》營收寫新猷，閎康展笑顏 10:172020/01/08 財經 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 美伊打不起來？專家：伊朗經濟無力支撐戰爭 - 財經 超微CEO坦承 台積電7奈米供貨吃緊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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