供應高需求降 打擊黃豆近日走跌 19:302020/01/08 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 CME黃豆3月期貨價周三盤中每英斗下跌0.6％報9.38美元，連續2個交易日走跌。 因為市場預期巴西本種植年度黃豆產量將創新高，中國大陸養豬業受非洲豬瘟肆虐而遭重擊，讓業界對以黃豆做飼料的需求大減，供應大增而需求下滑衝擊黃豆價格表現。 但中美將簽第1階段貿易協定，市場期待中國大舉採購黃豆等農產品而限制了其價格下跌幅度。 (工商 ) #黃豆 #需求 #市場 #中國 #價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 義美都做不到！她把台灣黃豆推進小七 16:002020/01/04 財經 陸小間距LED顯示螢幕 崛起 04:102020/01/06 產業．科技 《商情》需求疲軟拖累，上周五波羅的海BDI跌逾8個月低點 10:002020/01/06 財經 《商情》避險需求增加，激勵上周五紐約期金漲至4個月高點 10:002020/01/06 財經 陸智庫：大陸2020年消費零售料增8％ 11:572020/01/06 財經 《業績-半導體》福懋科期末考績優，去年營收登7年高點 15:572020/01/06 財經 製造脫勾、市場連結 04:102020/01/07 時論廣場 不再崇美 大陸年輕人被“洗腦”了嗎 15:182020/01/07 國際 外資近一周在亞股買少賣多 台股賣超最多 20:092020/01/07 財經 華友聯有擔可轉債 承銷價訂107.73元 16:592020/01/08 財經 財經熱門新聞 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 美伊打不起來？專家：伊朗經濟無力支撐戰爭 - 財經 超微CEO坦承 台積電7奈米供貨吃緊 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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