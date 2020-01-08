CME黃豆3月期貨價周三盤中每英斗下跌0.6％報9.38美元，連續2個交易日走跌。

因為市場預期巴西本種植年度黃豆產量將創新高，中國大陸養豬業受非洲豬瘟肆虐而遭重擊，讓業界對以黃豆做飼料的需求大減，供應大增而需求下滑衝擊黃豆價格表現。

但中美將簽第1階段貿易協定，市場期待中國大舉採購黃豆等農產品而限制了其價格下跌幅度。

(工商 )