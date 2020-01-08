麗豐-KY（4137）2019年營運大放異彩，年度營收突破50億大關，交出51.39億元、年增12.24％新高佳績；法人預期2020年在多元布局完整下，2020年營收有機會維持雙位數成長，獲利上看二個股本， 持續坐穩美容產業龍頭寶座。

營運表現耀眼的麗豐，2019年主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」達4,809家，較年初淨增加330家。

麗豐集團執行長趙承佑表示，將持續積極穩健擴張美容連鎖加盟通路的全球事業版圖，今年以展店淨增加400家為目標，並在台灣、香港及東南亞等市場，業務布局將以適地適宜的策略分別挺進，強化品牌力、注重業務插旗，藉以維持雙位數穩健成長的態勢。

趙承佑表示表示，麗豐積極進行多元化通路和一條龍整合資源方式布局，2018年6月初自營「雅樸麗德」首間醫美診所於北京風光開幕後，已完成在上海、南京共有三家醫美及二家全科診所設立，除了醫美項目、還提供消費者更高端的再生、抗衰老醫學技術服務，提高經營門檻並創造差異化。

另外，麗豐日前也與同濟大學產學合作，合作項目包括幹細胞研究、再生醫學研究等項目，共同成立「同濟大學麗豐再生醫學研究院」，展現華人美業龍頭的高規格經營！

展望2020年，麗豐以確立「同心多樣化」、「數字化工程及數據管理」的二大營運方針。除了以主營通路「克麗緹娜」持續展店外，「雅樸麗德」醫美及全科診所也擴大服務範圍，增進成長動能，加上「新美力」電商平台、「RnD美甲美睫」的策略性發展，預期營運再攀高峰！

另一方面，麗豐也持續維持品牌行銷策略，除了藉由參與上海國際電視電影節宣傳品牌形象外，去年12月由東方衛視、北京衛視和愛奇藝、騰訊聯合撥出的《菁英律師》一劇中，也置入「克麗緹娜」護膚產品及美容門店，進一步將克麗緹娜品牌推廣至更多不同的消費族群。

(工商 )