基隆市信義區的深澳坑溪（田寮河）於8日上午驚傳有民眾發現類似汙水排放造成魚群死亡，市議員張秉鈞聽聞消息後，立即聯絡環保局水土科等相關單位，與市議員陳宜前往深澳坑溪現場勘查。（市議員張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市信義區的深澳坑溪（田寮河）於8日上午驚傳有民眾發現類似汙水排放造成魚群死亡，市議員張秉鈞聽聞消息後，立即聯絡環保局水土科等相關單位，與市議員陳宜前往深澳坑溪現場勘查。（市議員張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市信義區的深澳坑溪（田寮河）於8日上午驚傳有民眾發現類似汙水排放造成魚群死亡，市議員張秉鈞聽聞消息後，立即聯絡環保局水土科等相關單位，與市議員陳宜前往深澳坑溪現場勘查。（市議員張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市信義區的深澳坑溪（田寮河）於8日上午驚傳有民眾發現類似汙水排放造成魚群死亡，市議員張秉鈞聽聞消息後，立即聯絡環保局水土科等相關單位，與市議員陳宜前往深澳坑溪現場勘查。（市議員張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市信義區的深澳坑溪（田寮河）於8日上午驚傳有民眾發現類似汙水排放造成魚群死亡，市議員張秉鈞聽聞消息後，立即聯絡環保局水土科等相關單位，與市議員陳宜前往深澳坑溪現場勘查。（市議員張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市信義區的深澳坑溪（田寮河）於8日上午驚傳有民眾發現類似汙水排放造成魚群死亡，市議員張秉鈞聽聞消息後，立即聯絡環保局水土科等相關單位，與市議員陳宜前往深澳坑溪現場勘查。（市議員張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市信義區的深澳坑溪（田寮河）於8日上午驚傳有民眾發現類似汙水排放造成魚群死亡，市議員張秉鈞聽聞消息後，立即聯絡環保局水土科等相關單位，與市議員陳宜前往深澳坑溪現場勘查。（市議員張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市信義區的深澳坑溪（田寮河）於8日上午驚傳有民眾發現類似汙水排放造成魚群死亡，市議員張秉鈞聽聞消息後，立即聯絡環保局水土科等相關單位，與市議員陳宜前往深澳坑溪現場勘查，並在現場釐清後發現沒有魚群死亡，便進行進行全段的水質檢驗，誓言會為在地民眾的環境保育議題，付出最高的努力。

張秉鈞於下午13點06分開始進行深澳坑溪全段（包含：福民街旁.信義四橋.青山境社區.孝岡里民活動中心.川欣食品工廠.維德醫院.山海關社區旁）的巡查，但全段均無發現有水中生物死亡，也沒有發現有明顯汙染的情事發生。團隊為確保民眾的環境保育況狀，並現場要求進行水質檢驗，現場於孝岡里民活動中心河段採樣：「ph值為7.12、水溫為20.2度、溶氧為2.10ppm」，其中，水色也皆顯示正常，全段經巡查後，都未發現明顯污染源。

張秉鈞指出，自己將會全力聲援在地民眾的環境保育福祉，並持續與在地民眾交心，若有發現任何汙染情事，請民眾放心第一時間通知自己，他指出，市民的權益是自己最在意的事情，自己也將持續堅持、監督市民的各項福祉及權益。

(中時 )