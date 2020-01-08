汽車製造商寶馬(BWM)在2020年國際消費電子展（CES 2020）上，宣布將與三星合作，將5G連接性引入電動SUV，一旦成真將是全球首例。

從歷史上看，當著名的汽車製造商與智慧手機OEM合作時，它是針對手機的特殊變體（例如：OnePlus 6T McLaren Edition）。但是，寶馬並不是在尋求這樣的合作，而是尋求對自己未來的車輛進行技術改進。因此，作為5G網路先驅之一的韓國科技巨頭正是汽車製造商一直在尋找的東西。

電動SUV可望在2021年投入量產，有望成為寶馬首款具有5G功能的汽車。此外，寶馬的工程主管克勞斯·弗洛里希（Klaus Fröhlich）表示，到2020年初，寶馬將在其提供的整個產品系列中迅速體現出網路能力的提高。儘管如此，其整合程度取決於車型和車輛的使用地區的法令。

兼容5G的寶馬汽車將通過內置的SIM卡運行，從而消除了購買5G手機的麻煩。根據官方公告，三星和寶馬將共同開發用於汽車的5G組件，這些組件將直接整合到汽車的電氣系統中。這樣的開發所費不貲，該公司試圖通過向其客戶提供付費數位服務來收回費用。

由於5G允許無延遲流傳輸，因此多媒體和娛樂服務的可行性將為汽車工業打開新的大門。人們很快就會期望看到汽車中的遊戲，虛擬現實體驗，4K中的音樂和電影流等等。

(中時電子報)