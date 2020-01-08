隨著兩性平權平等，不少女性都越來越有權勢和金錢，但也要小心不少愛情騙子找上門，以下這3個星座的女生要小心，因為只要男生的花言巧語加上帥一點你就會被騙，星座專家Amanda就在《命運好好玩》節目上公開這3個星座，同時也教你怎麼制伏他。

第三名：處女座

Amanda老師表示，處女座最容易被「銀彈攻勢」給收服，如果遇到對方出手大方，或是開名車接受，就會認為對方是有一定經濟條件，這樣就會很容易陷入陷阱當中。

第二名：獅子座

帥氣外表騙你一輩子！獅子座容易掉進顏值的陷阱中，只要對方長得帥，獅子座的女生就會覺得很安心，只要男生在表現出體貼的一面，單純的她們就容易上鉤。

第一名：雙魚座

雙魚座是標準適人不清的星座，容易被「花言巧語」欺騙，最後再來埋怨山盟海誓都是假的，男生只要說一個事情，雙魚座就有可能自己去幻想對方有車有房，對方只要靠一張嘴就可以騙的她團團轉，老師特別提醒要停止這種不切實際的幻想。

(中時電子報)