▲馬文君接連兩日都在草屯拜票，草屯鄉親見到馬文君紛紛簇擁而上，爭相要與她合影。（馬文君總部提供／楊樹煌南投傳真）

▲馬文君到草屯掃街拜票，熱情的支持者都一湧而上，要與馬文君合影。（馬文君總部提供／楊樹煌南投傳真）

▲蔡培慧由交通部長林佳龍陪同，以車隊掃街拜票後，在台灣地理中心碑前合影。（蔡培慧總部提供／楊樹煌南投傳真）

選舉進入選前最後衝刺，南投縣第一選區國民黨籍立委候選人馬文君，今8日晚間由南投縣長林明溱、草屯鎮長簡景賢及所有支持鄉親陪同下，在草屯市區展開馬文君連任《團結勝選》徒步掃街拜票，沿途支持者都豎起大拇指，熱情回應，凍蒜聲不絕；同選區另位民進黨籍候選人蔡培慧則由交通部長林佳龍陪同，進行車隊掃街拜票。

馬文君繼昨7日由縣長林明溱、草屯鎮長簡景賢等陪同進行草屯市區車隊掃街拜票，林明溱則沿途呼籲草屯鄉親，請大家疼惜、支持林明溱在縣長選舉時的熱情，將選票全部轉投給在地方努力耕耘9年多，長年關心地方，為地方全力打拼的好立馬文君，讓她順利當選連任。

今天晚間，馬文君又在林縣長、簡鎮長及草屯鎮所有黨籍縣議員、鎮民代表、里鄰長與熱情支持者陪同下，在草屯市區展開盛大的徒步掃街造勢大遊行，數千人的壯觀徒步掃街行列，讓市區所有住戶都側目，並紛紛走出來揮手歡呼，有的更豎起大拇指，高呼1號、馬文君凍蒜，熱情場面感人。

馬文君表示，很感謝林縣長和所有鄉親的力挺，選舉越近尾聲，反而有更多土生土長的南投人挺身而出，幫她拉票、並陪同掃街拜票，讓她大為感動與鼓舞，並對選情增添更多的樂觀與信心。

馬文君也很感慨的指出，過去3年多來，南投觀光不振、農業歉收等問題，從未見過有總統或中央官員的身影，直至最近，選舉到了，才見他們接二連三出現，頻下鄉關心南投，為的就是要選票，對南投人而言，是多麼的諷刺，盼鄉親爭亮眼睛，看清楚政客的嘴臉，還是要支持長年都在關心地方的在地女兒馬文君，絕對不會讓鄉親失望的。

(中時 )