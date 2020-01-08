元大金8日發布最新自結獲利，2019年年稅後純益205.69億元，年增率10.12%為今年金融圈少有的雙位數成長，全年每股稅後純益（EPS）1.76元，獲利再創成立金控以來新高，其中旗下子公司元大銀行自結2019全年稅後純益100.31億元，不僅晉身銀行「獲利百億俱樂部」，且再創歷年新高紀錄。

元大金也指出，旗下龍頭券商元大證在台股大盤震盪及中美貿易戰影響之下，獲利不僅未受影響，反而在投行及自營業務帶動之下，以91.02億元同樣創下新高紀錄，全年每股稅後純益（EPS）1.57元。

元大金指出，2019年包括證券、銀行、人壽、期貨與投信等5家子公司的獲利、整體資產規模雙雙較2018年成長，其中以投資銀行業務在2019年大有展獲，承銷緯穎科技、晶碩光學、大銀微及亞洲藏壽司等上市(櫃)案成績亮眼，展現國際投行等級的訂價與配售實力。在2019年12月單月，元大證券亦受惠股市創新高，12月單月獲利9.16億元，較上月增加2.12億元，此外，元大證券對於「借券系統」的建置，在2019年已發揮帶動獲利的功效，元大統計顯示，借券系統的建置與啟用，讓借券業務獲利較前年成長逾30%；而在自營部位上，元大證券對於台股、債券雙管齊下，均大有展獲。

元大銀對於先前OBU聯貸案的踩雷損失在12當月提足之後，仍交出全年獲利逾百億，且再創新高的成績，對於2019年的表現，元大銀分析，主要得力於四大面向，包括近三年放款結構調整、虛實通路整合、理財業務發展，與合併綜效發揮，且確立業務主軸以消金、企金、財富管理及數位銀行等四大領域為組織發展方向。目前元大銀的國內營業據點達到147家分行，對此元大銀指出，未來也將布局海外，並已有「亞洲金三角」的目標，亦即集結海外據點包含元大銀行香港分行、元大儲蓄銀行（菲律賓）、元大儲蓄銀行（韓國）兩家海外子行來發揮海外據點的資源整合綜效。

(工商 )