櫃買中心今（8）日表示，昂寶-KY公司（4947）上櫃有價證券自1月9日起恢復交易。

昂寶-KY公司已於1月8日召開重大訊息說明會，說明該公司與Orthosie Investment Holdings Ltd.及其100％持股之子公司Euporie Investment Holdings Limited合併案暨申請股票終止櫃檯買賣案相關訊息，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自1月9日起恢復在證券商營業處所買賣。

(工商 )