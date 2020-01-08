昂寶-KY 1月9日起恢復交易 19:502020/01/08 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（8）日表示，昂寶-KY公司（4947）上櫃有價證券自1月9日起恢復交易。 昂寶-KY公司已於1月8日召開重大訊息說明會，說明該公司與Orthosie Investment Holdings Ltd.及其100％持股之子公司Euporie Investment Holdings Limited合併案暨申請股票終止櫃檯買賣案相關訊息，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自1月9日起恢復在證券商營業處所買賣。 (工商 ) #公司 #證券 #買賣 #有價證券 #櫃買中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 自來水公司施工 苗縣5鄉鎮市8日停水11小時 18:062020/01/04 生活 《航運股》全球最安全航空公司，長榮航排第三名 07:452020/01/06 財經 財政部南區國稅局：買賣股票要繳證交稅 15:432020/01/06 財經 《店頭市場》本周新兵報到，上櫃1檔、興櫃6檔 16:312020/01/06 財經 櫃買108年度IRS交易系統成交金額前三名：永豐銀、台新銀、富邦銀 18:192020/01/06 財經 凱基證券拚活絡市場 獲證交所及櫃買中心雙肯定 23:342020/01/06 財經 遠航欠薪5000萬遭罰150萬元 創前所未有裁處紀錄 17:132020/01/07 生活 遠航積欠薪水嚴重違法 北市勞動局重罰150萬元 17:432020/01/07 生活 遠航若被廢照 產險：已賠付旅綜險理賠 不用返還 18:352020/01/07 財經 櫃買中心債券ETF 明日再添四檔新兵 18:372020/01/08 財經 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 美伊打不起來？專家：伊朗經濟無力支撐戰爭 - 財經 超微CEO坦承 台積電7奈米供貨吃緊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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