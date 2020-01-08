供應緊張 支撐銅價持續走高 19:492020/01/08 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 LME銅3個月期貨價周三盤中每公噸上漲0.5％報6,177美元，若漲勢能持續至收盤即連續3個交易日收紅。 雖然伊朗空襲美軍駐伊拉克基地，引發市場擔憂地緣政局會影響全球經濟而打擊銅等工業金屬的需求，但由於智利銅礦因罷工而導致去年低產量大跌，加上LME目前銅庫存量下降至略高於14萬公噸，創去年3月來新低，讓銅價因此得到支撐。 (工商 ) #支撐 #工業 #打擊 #金屬 #全球經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 外匯探搜－全球經濟回升有影 美元緩跌態勢成形 04:102020/01/04 產業特刊 產經解析－2020年中國仍是全球經濟成長的亮點 04:092020/01/05 全球財經 中東緊張情勢拖累 恒指早盤疲弱 11:302020/01/06 財經 道瓊破月線前 中性偏多看待 16:212020/01/06 財經 工商社論》2020年全球經濟走鋼索 04:102020/01/07 財經要聞 美盛展望2020：全球經濟溫和成長 18:002020/01/07 財經 渣打：2020陸經濟穩 GDP逼近6％ 04:092020/01/08 焦點新聞 全球經濟復甦 多元配置為上策 04:102020/01/08 投資理財 攤商找黑道喬事 反被勒索 13:242020/01/08 社會 《產業》塑橡膠工業展，攻工業4.0等3大趨勢 12:332020/01/08 財經 財經熱門新聞 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 美伊打不起來？專家：伊朗經濟無力支撐戰爭 - 財經 超微CEO坦承 台積電7奈米供貨吃緊 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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