LME銅3個月期貨價周三盤中每公噸上漲0.5％報6,177美元，若漲勢能持續至收盤即連續3個交易日收紅。

雖然伊朗空襲美軍駐伊拉克基地，引發市場擔憂地緣政局會影響全球經濟而打擊銅等工業金屬的需求，但由於智利銅礦因罷工而導致去年低產量大跌，加上LME目前銅庫存量下降至略高於14萬公噸，創去年3月來新低，讓銅價因此得到支撐。

(工商 )