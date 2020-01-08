爆料者提供的文宣顯示寄件者疑似透過新北市中和區郵筒投遞，當地郵務中心在7日晚間9點收件。（讀者提供／王文吉台中傳真）

選戰最後階段出現奧步？台中民眾爆料台中港郵局出現即將投遞的攻擊韓國瑜黑函，內容刻意連結中國共產黨，指「把你騙去賣掉」，文宣最後沒有署名。爆料民眾表示「今天若未處理，明天郵局就會投遞」，第一時間向警方報案，沒想到檢察官、選委會互踢皮球。

爆料人提供的黑白文宣，印製韓國瑜右手摸頭照片，上頭寫著「把你騙去賣掉」，內容寫道「如果中國豬、中國菜進台灣，台灣豬會得豬瘟死亡，台灣菜賣不出去賠光，中國人不會跟你做生意，只會搶走你的土地和房產」。

文宣最後放上國民黨黨徽及中共五星旗，附註「國民黨直通中國共產黨、千萬不能投」，整張A4紙看不到署名。依據爆料民眾投遞的郵戳顯示，寄件者疑似透過新北市中和區郵筒投遞，當地郵務中心在7日晚間9點收件。

爆料民眾指出，這批黑函不只出現在台中，也寄送到彰化，寄件者應該是亂槍打鳥，自己先行追查寄件地址，發現假的。記者去電台中港郵局詢問，經理指出，若是大量交寄的文宣，會有折扣優待並紀錄寄件人姓名、電話，依照信件上的郵戳及郵票判斷，可能是民眾自行投遞郵筒交寄，較難追查寄件人身分。

爆料民眾表示，他們向警方報案，員警透過電話請示檢方，檢察官在電話中告知該文宣尚未投遞，尚未構成刑事犯罪，應由台中市選委會選監小組認定，但選委會又表示，這屬於刑事案件，應向地檢署告發，無權查扣。

民眾質疑「難道要等黑函投遞完成，才要受理嗎？」對此台中市選委會總幹事盧政遠表示，該文宣是否流出尚不得而知，建議韓辦循求法律程序向檢警聲請查扣該筆文宣資料，文宣內容是否有構成意圖使人不當選等情尚不得而知。

盧政遠強調，如該宣傳品涉有違反公職人員選舉罷免法第104條「意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。」之規定，當依法處理。

(中時 )