慈善菜販陳樹菊因表態挺國民黨總統候選人韓國瑜，竟遭PTT民進黨支持者人身攻擊，羞辱「智力不足」，慘遭其他網友公幹，對此韓國瑜被媒體問到時，回應「希望大家能用更寬闊的心胸，來看待陳樹菊對政治人物的表態」。

曾登上時代雜誌百大英雄人物第八名的陳樹菊，卻因為支持韓國瑜，遭PTT網友在《政黑版》羞辱「老人智力一向不足，別為難他」、「愛心跟智商沒關係」等言語，遭到其他網友公幹「你才智力不足」、「跟自己意見不同就人身攻擊」、「網軍聯尊重都做不到了」、「民主社會霸凌選民耶」、「好險樹菊嬤不會上PTT」。也有其他人表示：「樹菊嬤很單純，誰做不好就換人當」。

韓國瑜受訪時被媒體問到此事，以高EQ回應：「陳樹菊基於自己的認知與理念支持韓國瑜，希望韓國瑜做一個沒有私心、優秀的領導者，她的期待是如此，希望大家可以用更寬闊的心胸看待陳樹菊對政治人物的表態」。

(中時電子報)