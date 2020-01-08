查水表受害者開講 百餘名支持者齊聚 20:022020/01/08 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 朱姓7旬老翁（左二）陳述自己被「查水表」的經歷。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 現場公布網路黑韓的文字、圖像，痛批民進黨政府用網軍抹黑韓國瑜。（黃世麒攝） 現場聚集百餘名支持者。（黃世麒攝） 現場聚集百餘名支持者。（黃世麒攝） 國民黨8日晚間在自由廣場舉辦「查水表受害者開講會」，現場公布網路黑韓的文字、圖像，痛批民進黨政府用網軍抹黑韓國瑜。 新北市7旬朱姓老翁去年7月間在臉書發布訊息，表示「蔡英文到海地才4小時，就送了45億，高雄要滅登革熱5千萬才給2千多萬」，遭警方依違反《社會秩序維護法》送辦，後新北地院裁定不罰。朱姓老翁慷慨激昂表示，自己的言論被法院認證屬於言論自由，還公布承審法官姓名，要在場民眾打電話去法院為法官加油打氣。 (中時 ) #言論 #法官 #法院 #老翁 #朱姓 也許您會感興趣 推薦閱讀 台大挺蘇宏達遭質疑 管中閔這樣回 12:142020/01/04 生活 不怕查水表 蘇宏達：捍衛言論自由是為下一代 12:252020/01/04 生活 兒荒唐屢涉觸法 李興文深夜50字吐心情 03:212020/01/05 娛樂 警調「查水表」打壓言論自由？法務部：非事實 14:062020/01/05 社會 快評》言論寒蟬效應 藍營選前黃金周追打 22:532020/01/05 政治 蔡政府把警察當東廠用 04:102020/01/06 時論廣場 老翁迷途累癱倒地 警助返家 11:442020/01/06 社會 翁只記得芒果樹 阿sir幫他找到家 13:212020/01/06 社會 查水表分藍綠？綠批國民黨要造謠到什麼時候 17:412020/01/06 政治 入監執行前一刻 魏應充聲請暫時停止執行遭駁 11:362020/01/08 社會 政治熱門新聞 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 痛心！賣菜嬤陳樹菊挺韓 竟遭網軍惡毒開嗆 - 政治 選前倒數 黃暐瀚爆韓國瑜最大隱憂 - 政治 聽到蔡英文喊這句話！洛杉基笑了 - 政治 羅智強批周玉蔻登報道歉 網友回應熱烈 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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