現場公布網路黑韓的文字、圖像，痛批民進黨政府用網軍抹黑韓國瑜。（黃世麒攝）

現場聚集百餘名支持者。（黃世麒攝）

現場聚集百餘名支持者。（黃世麒攝）

國民黨8日晚間在自由廣場舉辦「查水表受害者開講會」，現場公布網路黑韓的文字、圖像，痛批民進黨政府用網軍抹黑韓國瑜。

新北市7旬朱姓老翁去年7月間在臉書發布訊息，表示「蔡英文到海地才4小時，就送了45億，高雄要滅登革熱5千萬才給2千多萬」，遭警方依違反《社會秩序維護法》送辦，後新北地院裁定不罰。朱姓老翁慷慨激昂表示，自己的言論被法院認證屬於言論自由，還公布承審法官姓名，要在場民眾打電話去法院為法官加油打氣。

(中時 )