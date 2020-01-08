元大金2019年獲利不僅交出雙位數成長的亮眼成績，最新統計顯示，旗下的元大人壽獲利更以228.52％大幅成長，元大金指出，目前在保障型及高齡化保險商品的初年度保費收入，已佔2019年元大人壽全體保費收入的6成。

元大金擬布建的「第三引擎」元大人壽，2018年轉虧為盈，2019年的獲利則大躍進。元大金指出，元大人壽全年獲利9.10億元，較前一年成長228.52％，是2014年併入元大金以來最好的獲利。元大金分析經營策略指出，元大人壽在匯兌避險與投資策略著眼長線規畫的策略執行下，2018年即轉虧為盈，投資方面著重提升長期穩定的經常性收益，例如，保障型及高齡化保險商品初年度保費收入即占整體比例達 60%。

而在資本市場上同樣居業界龍頭地位的元大期貨與元大投信，2019年均以新布局繼續穩坐龍頭地位，其中元大投信已是全台ETF規模最大發行商。

元大金指出，深化國內外期權市場已為元大期貨重要的經營方針，元大期貨自結2019全年稅後純益11.36億元，全年每股稅後純益（EPS）4.89元，2019年首創元大「牛熊權」商品，分別以台股、富櫃200指數為連結標的，首創店頭衍商市場，且是唯一連結大盤、店頭指數的交易商品，以千元小額交易，參與大盤與具全台指標性中小企業漲跌幅，在此同時元大期貨並積極建構海外交易平台，朝發展成為國際化的「上手期貨商」邁進。

元大投信截至2019年11月底，元大投信ETF受益人為60.6萬人，占整體受益人數比重約66％，2019年11月發行「全球未來通訊ETF」（即5G ETF）為全球規模最大，並跨出海外市場，先後擔任韓國、泰國、香港、馬來西亞、中國等地基金業者ETF的技術顧問，並擁六國以上ETF業務的在地操作管理與產品發行經驗。

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