伊拉克庫德人自治地區的領導人周三表示，庫德人能理解什葉派對美國的憤怒，但是由美國領導的軍事聯盟，對打擊ISIS組織是至關重要的任務，希望各界能把眼光放在反恐怖主義，不能讓ISIS有機會重燃。

庫德自治區政府首領和國會發言人星期三召開會議，對伊朗向美軍駐伊拉克的埃爾比勒(Irbil )、阿薩德省(Ayn al-Asad)，兩處基地發射飛彈的事件表示關切。其中埃爾比勒就是庫德自治區的首都，所以庫德自治區也是這起攻擊事件的地點，不過庫德不願事件升級，不希望衝突擴大與複雜化。

伊朗只承認對阿薩德省美軍基地的攻擊，對埃爾比勒的轟炸沒有表示意見。

庫德自治政府聲明中說：「關於最近發生的事件，特別是今天上午的轟炸事件，庫德地區重申，動用武力絕不是解決問題的方法。」

庫德人首領呼籲，應尋求對話和外交手段來解決問題，只有區域穩定與和平，才能避免恐怖團體死灰復燃，並敦促各方避免將庫德地區拖入戰爭。

庫德族是人數最多的的無國家民族，人員多達2300萬人，主要分布在伊朗、伊拉克、敘利亞和土耳其。各地的庫德族人待遇各有差別，其中伊朗與伊拉克的庫德人，生活相對安定，而敘利亞庫德人正遭到土耳其的跨境攻打，至於土耳其境內的庫德人最辛苦，被土耳其政府視為恐怖分子被嚴重壓迫。

伊拉克庫德區在2016年，曾想要以反恐戰爭功勞的名義，以公投的方式獨立建國，遭到伊拉克政府的反對，發兵將庫德人趕出產油重鎮吉爾庫克，庫德自治區退縮回1991年界定的範圍，因此受了教訓的伊拉克庫德人珍惜和平的可貴。

(中時電子報)