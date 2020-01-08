108學年HVL高中排球聯賽複賽接近尾聲，今天賽程結束，男子組最後可以拿到6強決賽門票的隊伍率先確定，女子組決賽6強則要明天才能確定。

複賽從上周四開始在高雄進行，經過一個禮拜的激戰，本季尋求7連霸的豐原高商，第一階段複賽結束確定以分組第2再闖6強決賽，本周一讓豐商吞下複賽首敗的內湖高工，則以分組第1確定收下6強席位，其他兩支今天第二階段複賽之前就提前確定出線6強的，還有屏榮高中、曾文農工。

今天大會進行複賽第二階段，除了第一階段賽事遭到淘汰的分組最後兩名的隊伍，剩下各組前四名再過招，前一階段賽事戰績保留，而之前第一階段交手過的組合，這階段不會再對到，並由華僑高中、明德高中、麥寮高中及建國中學爭取最後2張6強門票，下午麥寮先以3比2局數氣走建中，之後換華僑直落三解決明德，麥寮和華僑累積2勝在手，確定前進6強，儘管後天還有男子組最後4場對決，已經無關晉級。

建中教練蔡家豪表示，球隊之前兩次面對明德高中都輸得很慘，但這次複賽打下來累積不少信心和經驗，希望最後一場球員能努力留下一個美好回憶。

華僑教練陳宣瑞賽後肯定替補舉球員陳冠廷表現，因為先發舉球員呂旻燄熱身前扭傷，陳冠廷臨危授命上場，儘管比賽中出現一些小亂流，整體表現卻不錯，戰術搭配得以騙到對手，「以4個月舉球員經歷來看，冠廷今天表現已經很不容易了！」

女子組方面東山高中、鶯歌工商、中山工商與內湖高中已經確定晉級6強，南湖高中今天直落三力退景美女中，只要明天再勝苑裡高中，就能拿到校史第一張6強門票。

(中時 )