「我會讓你們轉大人！」由馬東石、丁海寅、朴正民主演的青春熱血喜劇《青春催落去》，在韓上映後，逗趣又溫馨的故事情節令許多觀眾都又哭又笑，並直呼可愛的馬東石和叛逆的丁海寅都太有魅力，令人想一看再看！

韓星丁海寅新電影變成屁孩高中生，還參加討債集團。（資料照／三立提供）

改編自人氣網路漫畫的《青春催落去》，在公布海報和預告後，馬東石、朴正民等人和原作角色近乎完美的相似度，令粉絲和觀眾都備受期待。這次飾演廉晶雅兒子的朴正民，在劇中是個令母親傷腦筋的孩子，因此常挨打。朴正民被問到被馬東石揍比較痛，還是被廉晶雅打比較疼，他說：「被廉晶雅前輩打比較痛。因為東石哥比較有經驗，所以能揍得看起來很痛。」對此，廉晶雅表示：「第一次詮釋了其實內心很愛兒子，但卻很木訥的母親角色，飾演這個角色在打小孩時，我的心也很痛，很擔心會因為自己而NG，要再多打幾次，但朴正民很能挨打。」朴正民則逗趣地說：「我媽看了電影後說很有趣，但希望我下部作品別再接挨打的角色了！」

馬東石犧牲色相，為戲留大媽頭。（圖／車庫娛樂提供）

首度合作的朴正民與丁海寅，在片中飾演兩名想盡情闖蕩社會的魯莽少年，同時也是超級好友。朴正民透露自己聽說丁海寅會收集他相關商品，丁海寅害羞表示：「我之前很迷正民哥，家裡還有正民哥寫的書，同樣的作品共有三本，有一本是我自己花錢買的，另外兩本是粉絲送我的。」完全展露出「迷弟」的模樣。

丁海寅劇照。（圖／車庫娛樂提供）

對於和朴正民的合作默契，丁海寅表示：「拍攝時只要一對視，就能流暢地說出台詞，有時候他即興演出時，我也會積極配合，我們的默契很好。」他也透露拍攝時一直觀察朴正民的演技，他說：「正民哥也真的幫了我很多忙，他能邊說臺詞邊用動作進行即興演出，真的十分有趣，他完全活在角色中。」

(中時電子報)