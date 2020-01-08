阿里巴巴國際站致力推廣數位跨境外貿，培育優秀台灣網商，歷經2個月競賽歷程的「2020年阿里巴巴國際站台灣跨境電商達人賽」結果出爐，晉級16強優秀企業、技詮科技有限公司執行長周明璋表示，近2年公司積極數位轉型，利用阿里巴巴國際站的後台數據、調整跨境思維後，接單的效果比近20年來參展效果還好，2019年全年業績成長600％。

技詮科技有50多年的製錶歷史，以汽車儀錶零配件為主，周明璋表示，自從近2年改變企業跨境新思維後，去年外銷107個國家，不僅整體業績成長600％，平均訂單的消費金額從原本200多美元成長至1600多美元，沒想到有如此驚人的效果。

現年64歲、企業第二代的周明璋表示，自從全面數位化後，看到年輕人的數位活力， 阿里巴巴國際站提供的數位分析，讓技詮科技從車用儀錶跨界到船用、輕航機、電動車儀表領域，期盼透過數位化建立「狼性」團隊，與阿里巴巴一起成長，企業再創下個50年。

參加台灣跨境電商達人賽、同樣晉級16強的逢興生物科技副總王秋月表示，過去核心競爭是建構保健產品客製化開發的專業平臺，經歷20年的成長後遇到瓶頸，去年4月參加完上海尋夢之旅後，與電商人才交流後，讓逢興找到新方法，捨去一條龍全客製思維的包袱，用快、狠、準的產業分級重新出發，對於成品需求快的客戶直買直賣，並同時優化網頁介面、產品分類更清楚；王秋月說，短短4個月內，逢興接獲來自15個國家的訂單，買方橫跨5大洲。

王秋月分享，過去會以自己的角度來設計商品，現在透過電商思維來做外貿，數據可以更清楚看到客戶需求、精準行銷，在商品曝光量成長後，逢興生技在阿里巴巴國際站的總體業績提升50倍，驗證了阿里巴巴集團的願景，「天下沒有難做的生意」。

(中時 )