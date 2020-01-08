李日貴委任律師郭羿廷（右）8日晚間緊急提告毅傳媒4名記者、自由時報3名、三立電視3名、壹電視2名記者。

毅傳媒記者謝姓恩旁白「帶大家來雲林縣濁水溪沿岸來看李日貴家族大通砂石行」，隨後手指一揮背後的挖土機，其實是目前水利署第四河川局正在疏濬的畫面，李日貴的大通砂石行早已消失快20年。（翻攝毅傳媒影片）

毅傳媒記者謝姓恩旁白「帶大家來雲林縣濁水溪沿岸來看李日貴家族大通砂石行」，隨後手指一揮背後的挖土機，其實是目前水利署第四河川局正在疏濬的畫面，李日貴的大通砂石行早已不在。（翻攝毅傳媒影片）

針對4家媒體8日未經查證影射「韓國瑜岳父（李日貴）遭控騙證搶地採砂」，李日貴晚間委託律師提告毅傳媒4名記者、自由時報3名、三立電視3名、壹電視2名記者。委任律師郭羿廷表示，農民當年抗爭抗爭的地點並非李日貴經營的區域，兩者距離3、4公里，媒體惡意移花接木推給李日貴；再者，壹電視進一步影射村長遭打傷，該事件更與李日貴無關，先前已提告三立電視台。

律師郭羿廷指出，「毅傳媒」8日在網站散播「27年前影帶曝光韓國瑜岳父遭控騙證搶地採砂」、「農民被犧牲」、「怪手毀家園、斷生路」、「李佳芬家族致富內幕」等聳動標題的報導，但影帶中農民完全沒有提到李日貴，而毅傳媒剪接的畫面是目前水利署進行的疏濬工程。

郭羿廷說，毅傳媒報監委王清峰82年間到西螺接受陳情，但農民抗議的區域其實是在靠近二崙鄉的自強大橋區域，距離大通砂石公司有3、4公里之遙，事件與李日貴完全無關，毅傳媒刻意張冠李戴、移花接木以抹黑李日貴，藉此達到影響總統選舉結果。

郭羿廷表示，毅傳媒以誇張的旁白方式，用一位「秘密的村內人士」訴說李日貴先生有何不法，並舉出廖振亨先生及其叔叔為指控源頭，但影片末卻又自承「故人已逝」、「廖家後代都不願意再談」。事實上「祕密村內人士」所述內容恐均為傳聞杜撰，影片是惡意剪接，地點也不是李日貴當年的經營區域。

郭羿廷指出，毅傳媒報導露出後，三立新聞跟進發表「韓國瑜岳父李日貴當年是如何來欺壓農民進而搶地，為了要採砂而騙走農民的證件」之不實報導；自由時報則跟進報導「韓國瑜岳家砂石爭議影像曝光」；壹電視更加碼描述一名廖姓村長協調時遭四名民眾打傷住院。律師團受委託對於未經查證報導的媒體記者均提出加重誹謗告訴。

(中時 )