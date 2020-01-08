兩性專家黃越綏曾是陳水扁時期的總統府國策顧問，她今(8日)突然在臉書自爆有鐵粉問她，為何這次對總統大選的言論甚少，可否明確表態？對此黃越綏也相當坦率，直言：「縱使是含淚投票當然也要選蔡英文。」

黃越綏在臉書發文，曝含淚也要投小英4點原因：

第一，在長期致力於婦權的努力過程中，當然期望台灣能夠有女性的總統，至少在她個人無貪污及叛國的情況下，應讓她再連任。

第二，任何重大的政策改革都需要面臨陣痛和抗爭下的緩衝與適應，唯有待歷史的評價才會喚醒人民的記憶。

第三，強國蹂躙下的香港反送中運動，雖然喚醒部分台灣人民有亡國的意識，但終究不敵紅潮的洗腦，個人利益的輸送以及大中國主義的作祟，可見若國會不過半怎可能讓反滲透法的通過？

第四，此次香港反送中／國民黨內鬥／韓國瑜的荒謬／吳斯懷的出現／適時救了民進黨及蔡英文的選舉。希望能夠更珍惜這個得來不易的機會，未來四年為台灣人民帶來更好的福祉和守護國家的安全作為回饋。

黃越綏發文也引發網友意見兩極評論，「黃老師說的太棒了」、「黃老師說的中肯啊」、「黃越綏老師謝謝妳支持蔡英文，我相信第二任她一定會做的更好」、「從頭到腳黃老師就挺綠的，這篇發言也不驚奇」、「敢問黃女士貴為名嘴是否勿亂搞風向，在下學淺不敢比較但請公正，個人選票尊重但請注意言語尺度。謝謝您」。

(中時電子報)