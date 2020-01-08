民眾何先生今日現場演說照 (吳家豪攝)

國民黨今晚號召多位「查水表」被約談者，在自由廣場控訴蔡政府。被檢舉人朱先生說，去年批評蔡政府海地金援，結果被總統府政風室檢舉移送，但最終裁定不罰。朱先生痛斥「總統府政風室不管私菸超買，結果跑來查老百姓的言論自由。」

住在新北市的朱先生表示，去年7月10日，在臉書發表「什麼政府到海地撒錢45億，高雄市申請5千萬登革熱防治補助，中央說沒錢，這是什麼爛政府？」

朱先生說，後來連續一個禮拜在臉書被1450網軍霸凌，還說要我去死、等著被警察抓吧，沒多久刑事局偵九隊就傳喚他。而他看報紙才知道是總統府政風室移送刑事局。朱先生批評，政風室不管貪汙，來管小老百姓的言論自由？

朱先生指出，被刑事局約談時也反應，政風室不查總統府「超買」私菸，結果跑來查小老百姓批評了什麼？後來板橋簡易庭在10月時認定是言論自由，裁定不罰。

另一位也被約談的何先生表示，去年6月時在臉書質疑蔡政府的巴拉刈農藥原本已經公告禁用，後來又說再延後1年，質疑這是為了農民選票。結果就為此被傳喚做了3次筆錄。

何先生被偵訊時反問員警說，所指稱的哪一句話是謠言？員警也說沒有。後來發現偵訊提問重點就是：「你有沒有受人指使？你有沒有收錢？」何先生質疑對方是要把他和某陣營做連結。

何先生說，一般民眾連一條菸都不可能多買，結果總統府的公務員可以大搖大擺「超買」香菸37條。何姓民眾怒吼「公務人員藉勢藉端超買香菸，這就是走私、貪汙啦，憑什麼可以？」

何先生以過來人經驗表示，若還有人被傳喚，都不要怕，因為法院最終都會還人民清白。

(中時 )