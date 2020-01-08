翔宇（6539）8日表示，考量中國市場整體經濟及競爭環境，公司將持續調整經營策略與市場布局，以提升整體競爭力，因此暫時延後申請上市櫃之計畫，待業務整頓完成後再擇機提出申請。

翔宇在2019年前三季合併營收14.5億元，受惠於集團旗下DV保健品與保養品兩大業務的銷售範疇持續擴張，業績皆貢獻整體營收繳出年增6.05％的良好成績單，尤其在翔宇自2019年第二季成功將DV TOKYO保養品推上中國電視購物台及電商平台後，帶動保養品營收以倍數增長，推升整體展現良好的獲利表現，稅後每股盈餘(EPS)達3.19元。

展望2020年，翔宇看好兩岸美容保養市場需求成長趨勢明確，創造旗下DV各項業務良好的發展空間，並對整體營運帶來正面的挹注。目前仍持續透過落實知名代言人與大數據分析之精準行銷策略的結合，強化DV於兩岸市場的品牌力，以期帶動各銷售通路拉貨力道的增加，提升DV於美容保養市場占有率的表現。

(工商 )