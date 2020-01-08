美伊衝突引發市場擔憂，美股重挫連帶台股接連修正，惟統一證券觀察，突發性的地緣政治事件一般不會對市場造成太嚴重的衝擊，反而可趁回檔進場，如台積電（2330）8日以最低價開盤，盤中最大漲幅近2.5％，以台積電為首要成分股的漲升股利150報酬指數ETN（020003）也蒙受其惠。

統一證券表示，大盤回檔是好標的進場時機，特別是目前市場上有許多連結台股的ETN，進場門檻低，成分股多元，逢低進場正當時；而每檔ETN連結的標的指數性質跟成分不一樣，就像股票有其股性，不同時機會有不同的表現方式。

以統一目前發行的兩檔台股ETN漲升股利150報酬指數ETN，以及微波高息精選20報酬指數ETN為例，自2019年12月18日以來，加權指數下跌1.82％，微波高息精選20報酬指數僅下跌0.76％；2019年12月31日至2020年1月3日大盤反彈113點、0.94％，微波高息精選20報酬指數則上漲0.66％、漲升股利150報酬指數上漲0.82%，相較於大盤，兩檔指數具抗跌跟漲特性。

(工商 )