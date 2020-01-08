兆豐銀「STM」計畫告捷，新開戶逾16,000戶。根據兆豐銀內部最新統計，2019年4月正式上路的「智慧櫃員機」（STM）上路8個多月來，不僅全體101家國內分行裡，已有77家適用，而且新開戶數因而增加16,000多戶，完成開戶時間，更從一開始30分鐘，大幅下降至平均19分鐘即順利完成，目前最短可在11分鐘內作完，兆豐銀也將以此為利器，大舉開發更多存匯新客戶。

配合洗錢防制規格高標準要求，現在到銀行開戶，不但要填寫許多文件，而且同樣的基本資料要寫上好幾遍，光是簽名就要簽上10多個，開戶流程耗時又冗長。依照現行在各銀行開戶方式，除了最傳統的「臨櫃行員開戶」之外，另一種則是採取「遠端視訊服務」的VTM，而兆豐銀所獨家推出的STM，則是結合行員開戶及VTM，在營業大廳設置機器，客戶可自行操作，若有困難亦可馬上由櫃員協助操作，開戶作業效能因而大幅提升。

依照多家銀行的經驗，原本客戶要上銀行開戶需要簽名25次，兆豐銀指出，在「智慧櫃員機(STM)」作業之下，客戶全程只需簽署1份STM開戶申請書即可輕鬆完成開戶手續，目前兆豐銀行77家國內分行都已經設置STM，包含花蓮、金門等較為遍遠的分行，因為成效良好，之後也將陸續增加STM設置，國內101家分行可望全面設置。

兆豐銀行分析「智慧櫃員機(STM)」的優勢指出，不僅有標準化作業程序，且簡化冗長的開戶流程、降低人工作業的介入，讓開戶作業時間相較其他開戶方式，由1個多小時大幅縮短為19分鐘，客戶僅需在STM螢幕上閱讀開戶作業相關條款，即可快速申辦台幣或外幣帳戶、申請金融卡、網路銀行、行動e碼等各項功能，過程中如有任何疑問，旁邊的櫃員還可同時協同操作，可說同時結合智能與人工服務，讓客戶在以數位金融技術開戶時更順利。

兆豐銀主管進而指出，STM也將同步結合兆豐的「線上預約開戶」服務，客戶若想更快速完成開戶作業的話，還可以事先上兆豐銀行官網，利用「線上預約開戶」功能預先填寫開戶所需相關資料，接著再使用「智慧櫃員機(STM)」，即可由系統直接匯入預約開戶所填寫的基本資料。

(工商 )