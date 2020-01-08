何潤東2018年以導演處女作《翻牆的記憶》奪下金鐘獎最佳導演獎，8日宣布今年上半年即將再開拍全新10集電視劇《誰在你身邊》他也將再度身兼導演及編劇，至於主要演員則還未定，當初也同時主演《翻牆》的他餘悸猶存表示：「新戲絕對不會參與的演員就是何潤東！因為何潤東受夠了！打死不做！」他還先打預防針：「這是大家最後一次看到我人模人樣，我做幕後、沒有上鏡壓力就不用再顧慮形象，到時候就會是一個胖子！」

何潤東宣布將再籌拍新戲。（羅永銘攝）

何潤東當初製作、執導並主演的《翻牆的記憶》以賠錢收場，但仍不改對戲劇幕後工作的熱愛，他坦言，《翻牆》之後把身邊最貴的兩台車藍寶堅尼與奧斯頓馬丁都賣掉了，還退掉一台已下訂的千萬休旅車，最近為了專心籌拍新戲、寫劇本，他還向新簽的大陸經紀公司請假10個月，不接任何工作。他開玩笑說，頂多回家再繼續找其他東西賣，「等這部新戲殺青後，我再去做牛做馬賺回來就好！再不行，就做年菜網路上賣好了」。

新戲除了會自掏腰包投資，他還必須再對外籌募資金，總預算至少7000萬元，播出平台則未定，他說不希望因此被設限綁住，想更自由做想做的事，拍出有口碑、更大規模、走更遠的好戲，「上一部戲用了很多年輕演員，新戲則希望為台灣培育年輕一代的幕後工作人員，給年輕人平台」。他大學主修美術，喜歡用影像表達想法，十幾年前就一直在計劃當導演，「我的最終目標不是演員是走幕後，所以我一直在學攝影、鏡頭語言、分鏡、剪接等」。

何潤東宣布將再籌拍新戲。（羅永銘攝）

結婚三年的他屢被關切「做人」進度，他笑說自己現在很宅，每天宅在家寫劇本，「工作的地方離臥室很近，其實工作與做人只有一牆之隔而已」，而且現在比較多時間待在台灣，所以機會應該大一點，他爸媽都說不急，「但不給壓力跟放棄了也是一線之隔。我爸爸很久以前就佈置了嬰兒房，現在嬰兒房堆了很多東西，堆滿了對兒子的怨恨，哈！」

他的新戲《誰在你身邊》講的是兩對夫妻情感面故事，也是題材比較黑暗的戲，他笑說，大家可能會懷疑他的童年怎麼了或對生活有什麼不滿、原來外表陽光都是假的，其實是他自己結婚前有點忐忑，曾擔心婚後的日子會如何，會變成愛情墳墓嗎，「結果這三年比我想像中好，過得滿幸福開心。但還是會想自己哪些環節沒做好，例如自己常出去工作、婚姻關係中沒有安全感會衍生出什麼問題？有段時間我工作不順、有點自卑，別人或老婆說什麼，我就會解讀成看不起我。我把這些元素、細節放在戲裡，延伸出很多問題，成為新戲的元素」。

他說《翻牆》以事件為主，這部新戲則走人性、情感為主，故事篇幅不用太長，會讓觀眾進入角色一起走、一起感受到危機，而他也會把自己一些生活細節擺進去，例如以前他回家是連盤子、叉子放哪都不知道，不會用洗衣機，但老婆用教育的方式讓他知道他也是家裡的一份子，鼓勵他參與，他也慢慢從中得到樂趣，並認知到婚姻是兩人一起維持這個家庭，進而享受生活中這些細節，「我現在已經會洗衣服啦！也會做烤雞、牛排等料理，這都是這兩個多月新學會的！現在自己在家也不會餓死了。」

為何選在台灣拍攝？何潤東說，大陸對戲劇集數需求量比較大，大多要24集起跳，但他想做短的集數，每集50分鐘，10集共500分鐘，用集數短、較集中方式把每顆鏡頭、每句對白都拍好，加上題材沈重一點，也比較適合在台灣拍攝。至於又是可能不甚討喜的沈重題材？他認為，只要戲好看就好了，不要一直被收視數字捆綁住，「要當一個領導者，而不是跟隨者！我想拍我想要表達的，讓觀眾從中思考人生的問題，而不是覺得觀眾想要看什麼就跟著去給，一定要冒險踏出這一步做不一樣的東西，或許可以走向更國際呢！」

他認為台灣戲劇的春天來了，大家對題材的包容度更大，雖然走在最前面一定有其風險，但如果又保守地做傳統內容，只是拍簡單情愛故事，會有點辜負台灣導演、製作人們這幾年努力幫大家開拓的這條路與市場。他希望自己也可以參與其中，嘗試拍攝不一樣題材的作品，「大家團結一起，打出不一樣的將來」！

(中時 )