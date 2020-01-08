雙北1280月票有「新歡」！iRent與悠遊卡公司合作，即日起至3月底止，針對購買雙北公共運輸月票的用戶，贈送「iRent免費租車30分鐘」，讓消費者在搭乘捷運、公車的前後，除了雙腳跟YouBike，可以騎機車輕鬆轉乘其他運具。

iRent於大眾運輸周邊的租車密度高，已成為雙北區域交通選擇之一，未來消費者即可以悠遊卡及手機串聯大眾運輸及共享汽機車服務，只要下載iRent App並成為會員，並於活動網頁(http：／／bit.ly／1280iRent) 輸入悠遊卡月票卡號，即可兌換iRent免費租車30分鐘，折抵的分鐘數將可於iRent共享汽車或共享機車使用。

因應消費者不同的使用需求， iRent機車推出月租快閃方案，滿足愛用共享運具通勤、跑業務、出遊的消費者等，每月只要499元就可享有650分鐘不限趟次騎到飽，而且可以隨時換車或自行免費換電。消費者不但不必負擔停車費、保險費，還有專業團隊定期維護車輛，讓消費者無負擔輕鬆使用共享運具。

iRent共享汽機車於全台車隊數分布，機車達4,000台、汽車達2,500台。以往到外縣市出差、旅遊或通勤需求的消費者，需要至據點租車，取還車可能會受到營業時間及地點的限制。現在透過科技的發展，讓iRent共享汽機車服務深入到城市的每個角落，不管是通勤、接送、載貨、臨時代步，打開手機App就能夠使用24小時自助租車服務。

(中時 )