永豐銀行數位整合帳戶「大戶DAWHO」用戶數突破23萬戶，平均年齡約33歲，成功擄獲年輕亨利族的高度青睞與迴響，為回應市場期待，包括新台幣活存利率、刷卡等優惠皆延長至6月底； 至於尚未申辦DAWHO數位帳戶的民眾，只要在新春過年期間開戶並在2月底前綁定永豐銀行LINE官方帳號，即可獲得Line Points 100點。

永豐銀行電子金融處處長黃品睿表示，「大戶DAWHO」數位帳戶自去（2019）年6月上市以來，持續聆聽消費者聲音，走入青年族群的生活圈，帶動整體開戶數提前達標，可見產品市場接受度極高，位居青年族群的首選理財工具。為因應金鼠年到來，更加碼提供新春理財抽機票、換匯優惠、外幣定存等四大優惠活動，讓每位大戶都能在新年沾喜氣，輕鬆賺優惠，實現人人都能當大戶的願景。

根據統計，目前永豐銀行「大戶DAWHO」信用卡前三大刷卡筆數通路為Uber乘車、中油加油、悠遊卡加值；另前三大刷卡金額通路則為AGODA、富邦MOMO及KLOOK客遊天下；此外，「大戶DAWHO」信用卡集結旅遊、交通、購物等優惠及功能，提供享樂生活、熱愛旅遊及各項與生活息息相關的特色通路，貼近年輕世代的日常所需、引起新世代共鳴。

適逢農曆過年旅遊旺季，「大戶DAWHO」推出刷卡、換匯、開戶、外幣定存並綁定永豐銀行LINE 官方帳號的多項優惠方案。自1月13日起，持DAWHO信用卡旅遊通路單筆消費滿2,020元，享抽GoPro HERO 8運動相機；DAWHO外幣帳戶買賣外幣單筆滿新台幣3萬元，抽星宇航空澳門雙人來回機票；美金定存單筆滿888元抽Apple AirPods。此外，即日起至年底，永豐銀行與中華郵政首度攜手合作，永豐存戶至中華郵政ATM跨行提領台幣，除DAWHO數位帳戶本身的16次跨提轉帳免手續費優惠，另再加碼3次手續費減免。

(中時 )