國民黨打鬼軍團今晚在自由廣場舉辦全民開講，邀請曾被查水表約談受害者現身說法，打鬼軍團總團長周錫瑋晚間七點多抵達現場，代為轉為前總統馬英九對全民捍衛言論自由的談話，馬英九認為，蔡英文總統上任後國家機器東廠化，台灣民主不斷倒退，中華民國幾乎變成一黨專政的國家，唯有下架違法違憲的蔡政府，避免人民言論自由被箝制。

周錫瑋代替馬英九發表對蔡政府對言論自由看法表示，台大政治系教授蘇宏達，只因在臉書討論故宮南院案，就被依違反社會秩序維護法被警察約談，蔡政府趕在選前強行通過反滲透法，顯然不是要對付中共，而是要拿來對付國人，有民眾因批評反滲透法，隔天警察就找上門去做筆錄。

馬英九說，蔡總統競選辦公室發言人公然對不同政治主張的人批評是叛國，顯見民進黨政府以新麥卡錫主義製造紅色恐怖，中華民國幾乎淪為一黨專政國家，以後民眾被迫害案例恐怕會越來越多。

馬英九強調，要廢除這種侵害人權、箝制言論自由的惡法，就必須下架違法違憲的蔡英文政府。

(中時 )