距2020總統大選僅剩下3天，資深媒體人趙少康談到國民黨總統候選人韓國瑜和國民黨的選情時，又激動拍桌說，國民黨如今創黨的精神在哪？要有自己的雄心壯志，年輕人才會被感動、才能被吸引。並呼籲韓國瑜不要拋棄年輕人選票。

趙少康在網路政論節目《觀點》指出，民進黨有它的理念，但國民黨如今創黨的精神在哪？要有理念才能號召年輕人，要給自己立下志願，要有自己的雄心壯志，年輕人才會被感動、才能被吸引。媒體人尹乃菁補充說，也就是要有使命感的訴求。

趙少康表示，國民黨、民進黨都在強催首投族的選票，韓國瑜上次參加《博恩夜夜秀》還不錯，不要拋棄年輕人，說「年輕人不是我的票」，韓國瑜還是可以用兩種方法來訴求年輕人，1.實質的：獎學金、學費減免、遊學名額、學貸怎樣減少利息負擔及還款年限、房子的優惠，這些都可以吸引年輕人。2.在精神面：要有理想，要有理念，年輕人才會支持。總之，年輕人選票，並不是爭取不到。

尹乃菁強調，韓國瑜拿出一個政策來吸引人，反而比較實質，雖然可能沒辦法吸引首投族，但可吸引面對還學貸壓力及剛開始就業的人。

(中時電子報)