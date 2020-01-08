第12屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）今天（1月8日）公布競賽單元收件數，計有來自世界各地132個不同國家地區、2384件的紀錄片作品報名，再度體現TIDF持續累積而來的強大國際聲望！

主辦單位表示，今年參賽作品主題豐富，大多呼應當前世界脈動，也能看見影像工作者對於紀錄片美學本身的思考與實驗。關注議題包括難民、性別、種族衝突、極右勢力、土地正義、文化／身份認同、轉型正義等。

由於2019年適逢台灣同婚元年，亞洲各國拍攝相關議題的影片數量也連帶增加，顯示出紀錄片工作者對社會現況的反思與關懷，以及藉由影像與時代對話的野心。

成立於1998 年的台灣國際紀錄片影展（TIDF），今年邁入22週年，是目前亞洲最重要的紀錄片影展之一；競賽部份設有「亞洲視野競賽」、「國際競賽」及「台灣競賽」三大單元，計有11 個獎項，總獎金高達新台幣200萬元。

其中，「亞洲視野競賽」本屆計有來自大陸、南韓、日本、印度、菲律賓等地761件作品參賽，比前屆增加140件，首次占總收件數3成，凸顯台灣與周邊各國的連結與差異。

主辦單位表示，3大競賽單元將分別選出15件作品進入決審，2月12日舉辦入圍公布記者會。5月1日至10 日將在光點華山、新光影城盛大展映，詳情請鎖定TIDF粉絲專頁及官方網站（www.tidf.org.tw）。

(旺報 )