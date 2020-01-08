退休夫妻沒有共同話題嗎？餐桌上跟孩子無話可說？馬桶、電燈壞了找誰修？這些攸關生活大小事的課題，在台南社區大學都有課程幫你一把！

以倡議家庭共學為價值的台南社區大學，邁入20周年了，每學期開設200多門課程、近5000名學員加入這個大家庭，20年來有無數人在這裡找到另一半、孕育小孩、退休夫妻找到共同樂趣，歷年來，學員也參與廢棄物監測、流域學習等公領域學習，近期更透過整合木工、水電修繕班學員組成修繕社群，走進校園修繕漏水教室、幫憨老整理家園，精彩自己的人生！

台南社區大學今年辦學屆滿20年，本周日12日下午2點到5點半，特別於吳園藝文中心舉辦第38期教與學博覽會，以及倡議以物易物環保價值的草地換物市集，歡迎想找到同好或喜歡學習的市民前來參加。

台南社大教與學博覽會活動召集人陳冠達表示，台南社大以一所培力實踐社群的公民學校作為辦學宗旨，20年來引導許多師生從單純學習到組成同好社群，且樂意參與讓社會變得更好的公共行動，包括廢棄物監測、流域學習、樹公民及社會公益弱勢關懷等，許多行動累積超過10年，為社區大學作為一所公民學校作了最佳代言。

其中，被譽為全台社大典範的「土道寫作社」，由一群喜歡寫作的素人作家成立，每年自力更生出版期刊、專書，行有餘力還照顧安南國中的學生社團，衍生「小土道」。資深學員韓麗瑛是《土道》文刊總編輯，從小愛舞文弄墨，原以為寫作課程是浪漫起點，沒想到是參與公共事務里程碑，她說，只有自己經歷參訪，並書寫記錄，才能深刻體會在地文化。

張鳳琴昔任教台南女中，7年前選修社大攝影、畫畫等課程，丈夫正式退休後，拉著先生一起學習，先生孫蜀南有武俠魂，兩人前年選擇一起學太極拳、功夫扇、太極劍等，孫鳳琴更因為過去教書背景，著手推動親子教育，從家庭樹立好的典範。

台南社大表示，目前女性學員7成、男性3成，近年開設課程幾乎都秒殺，有些還必須漏夜排隊，另外，水電、木工修繕等課程，融入社造、老宅修復、街區改造等議題，擁有一技之長且能有實務工作機會，深受年輕人喜愛，目前也將其整合為修繕社群，可以投身公益也能自行接案。

陳冠達表示，12日下午2點的《教與學博覽會》及換物市集，邀請近80個班級學習攤位、動態表演節目及可供以物易物的攤位，讓大家在揮別大選後的緊繃，來這邊體驗及放鬆，並設有打卡闖關活動，提供學習優惠折扣及小禮物，讓市民在攤位中找尋自己喜歡的課程先行體驗，換物市集則是倡議資源再生，讓大家在大掃除前整理出堪用舊物，到現場與別人交換，讓舊物可以有再生的用途，而非丟棄。

台南社大每學期提供200多門專業課程，當天選課的市民也可享有學費95折優惠，目前多門熱門課程已接近額滿，歡迎對學習有興趣的民眾歡迎來參與教與學博覽會。

(中時 )