前新北市長朱立倫也到場為李翁輔選。(戴上容攝)

現場重現國瑜夜市盛況。（戴上容攝）

立委決戰倒數，與藍營結盟的無黨籍新北市第三選區立委候選人李翁月娥8日晚間7時許，於三重向日葵廣場舉行「韓國瑜、李翁月娥三重大團結」造勢晚會，前現任新北市長朱立倫、侯友宜到場為李翁輔選。

造勢現場吸引近萬名支持者集結，國民黨新北黨部主委李乾龍、新北市議員王威元、蔡明堂等人及數十位里長也都到場，現場攤販聚集重現「國瑜夜市」盛況、旗海飛揚，支持者高喊的「凍蒜」聲不絕於耳。

新北市長侯友宜率先到場致詞表示，三重需要在地發聲立委，提到今天上午市政會議內容，指未來三年是翻轉新北最重要關鍵，蘆南、蘆北都市計畫是今年最大挑戰，他要求各單位強力執行，走完程序後就要展現魄力，發展極需在地立委的幫忙，希望大家集中選票把李翁送進國會。

前新北市長朱立倫表示，李翁月娥超越黨派，專心為地方做事，在他擔任市長八年期間，李翁認真做事，他細數李翁爭取的活動中心、學校建設，懇請大家認真做事的李翁月娥。

(中時 )