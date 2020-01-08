研考會主委趙卿惠(右)參觀Linker Networks台南辦公室。(台南市研考會提供／曹婷婷台南傳真)

Linker Networks去年(2019年)底首次與地方政府合作啟動「台南市政府AI發展計畫」，短短1個多月已落腳友愛市場，包括聘用人員薪資、電腦器材設備及國外AI標註合作專案等，共投入資源近6000萬、創造150個就業機會，未來將擴增招募至250人，為台南AI人才培育與技術、產業連結邁開第一哩路。

台南市政府研考會趙卿惠主委8日親臨參觀美商寶蘊凌科網路科技有限公司Linker Networks台南辦公室，趙卿惠表示，友愛市場為傳統市場，近年受社會環境變遷及生活型態轉變影響，經營型態與競爭力備受挑戰，透過Linker Networks人工智慧標註中心進駐，將創新想法及年輕員工帶入市場，有助於市場經濟活絡及青年聚落形成。

Linker Networks創辦人謝源寶表示，看準數據標註市場的痛楚及 AI 發展中對影像辨識的需求，2018 年開始投入 AI 標註技術產業，建立最先進 AI 自動標註平台，藉由AI標註模型產出高精準度及可靠性標註數據，有效縮短影像標註所需時間，讓AI人才專注提升AI模型精準度及可靠性。

身為南部人的他同時也看中台灣人才資源，特別希望能為培育台南在地人才盡一份心力，決定擴大規模並計畫性培育在地 AI 人才。

Linker台南辦公室目前正大量招募臺南優秀的人才加入AI發展的行列，誠摯邀請習慣滑鼠操作、有細心且耐心的人才加入，更多徵才資訊請至Linker Networks人才招募網頁或洽其聯絡人。人才招募網頁：https：／／www.104.com.tw／job／6trdo？jobsource=company_job。

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