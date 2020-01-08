農曆年節將屆，台中市食品藥物安全處日前稽查56家業者，抽驗年節伴手禮與原料、生鮮蔬果、水產、加工食品等共244件商品，結果有3件不合格，均分別移請源頭所在地衛生局進行處辦，維護民眾在過年期間的食品安全。

台中市食品藥物安全處表示，針對5家網購製造業者及16家賣場、超市、量販店、年貨大街販售業者進行稽查，抽驗伴手禮與原料、蔬果、禽畜水產類、加工食品等244件年節食品與56件產品標示，結果2件竹笙重金屬超標、1件筍干二氧化硫超標。35家供應年菜或外帶年菜餐廳，全部合格。

食安處指出，違規品項分別為為烏日及大里區某食品公司販售的竹笙，重金屬鎘分別檢出4mg／kg及6mg／kg（限量標準為2mg／kg），另1件北屯區某家爌肉飯的特選筍干，檢出2氧化硫0．15g／kg（限量標準為0．03 g／kg），均已要求下架、回收。

食安處長邱惠慈提醒，民眾購買年節產品時可多看、多比較，選擇信譽良好的商家或有完整包裝、標示清楚的產品，避免購買顏色過於鮮艷及有刺激異味的產品；呼籲食品業者應依食安法規範，以免食品添加物超標觸法。

食安處表示，春節期間外出用餐可透過「樂活台中APP」選擇通過餐飲評鑑的業者；欲訂購年菜或宴席時，應與業者簽訂書面契約並詳閱條款，尤其注意解約期限、退款及違規金等規定，避免消費爭議。

(中時 )