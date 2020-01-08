為了擁有健康的身體與鍛鍊良好體態，許多人都努力達成每周運動三天、每次運動30分鐘的好習慣。不過上班族除了假日外，最多的運動時間都在平日為主。然而，許多人便擔心，下班去運動已經夠有毅力了，會不會一餐就把當天的訓練功效給抹滅，要怎麼吃才不會胖？

而健康網站《Heho》指出，下班後到睡前的時間，往往只有短短六個小時，「吃對」食物很重要，才能讓你運動前有體力，又不會吃太撐動不了。

●下班後趕運動，要這樣吃

有些民眾下班後就直奔健身房，在運動前1至2小時先吃點東西，除了可以有能量補充，更有一個好處，可以延續運動的燃脂效果，讓運動結束後燃脂不間斷。

據報導，如果下班後已距正餐超過4小時未進食，就算是空腹狀態，在空腹時若有運動安排，建議提前1~2小時吃點東西，讓身體維持在最佳狀態。同時，空腹運動者也要小心，除了肌肉較易流失、基礎代謝會降低外，運動表現也會打折扣，讓訓練成效降能。

空腹運動者也要小心，除了肌肉較易流失、基礎代謝會降低外，運動表現也會打折扣，讓訓練成效降能。（圖／Shutterstock）

建議這樣吃：運動前1小時，吃非精緻醣類+少量蛋白質，補充大約200卡

「1 個拳頭大的地瓜 + 1 顆茶葉蛋」

「 1 片吐司 + 300c.c. 無糖豆漿」

「 1 根香蕉 + 2 湯匙綜合堅果類」

●運動後黃金30分鐘

在運動後30分鐘至1小時內吃東西，不但不會發胖，還能為肌肉補充營養，代謝能力會提高、也能加快肌肉量提升，是補充能量的「黃金時間」。

建議這樣吃：運動後進食黃金時間，可選擇優質蛋白質+少量醣類，補充約400卡

「5 顆水餃 + 1 份皮蛋豆腐」

「 1 支去皮雞腿 + 1 小個肉片漢堡」

「 4 顆壽司 + 1 碗茶碗蒸 + 1 盤毛豆」

另外，如果擔心運動後胃口大開，可多進食蔬菜來滿足口慾。

●睡前運動

若有習慣睡前先運動的民眾，還是可以在結束運動時補充能量，建議以無多加調味、低脂低醣的食物為主，避免增加身體負擔。

建議這樣吃：低醣（或無糖飲品），補充大約200卡

「1 小杯無糖優格 + 1 湯匙綜合堅果類」

「 200c.c. 低脂牛奶 + 3 湯匙燕麥片」

「 200g 無糖豆花 + 1 湯匙花生」

(中時電子報)