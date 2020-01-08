還有直播民眾阻擋到祭祀人員的去路，與祭祀人員發生口角，隨後被工作人員趕出去。（翻攝自臉書／吳建輝彰化傳真）

卓男送肉粽的貼文並未拿下，從影片中可以看到卓男一路跟到最後，連事發現場也直接入鏡。（翻攝自臉書／吳建輝彰化傳真）

法官認為，被告為了點閱率，罔顧告訴人失去親人之悲痛，貿然闖入告訴人住宅，並以手機直撥整個法式過程，魯莽又沒有同理心，判處拘役50天，得以易科罰金。（吳建輝攝）

彰化沿海坊間習俗如有人吊死，需舉行「送肉粽」儀式，將死者怨氣及輕生工具等，全數以科儀淨化後，送往海邊火化，去年五月一名卓姓男子，擅自闖入福興鄉一戶正在舉行送肉粽儀式的民宅直播，將喪家門牌及內部擺設都拍了出來，家屬憤而提告，最後卓男被依無故侵入他人住宅罪，判處拘役50天，得以易科罰金。

判決書指出，34歲卓男與喪家並不認識，去年5月5日晚間9點，喪家請禮儀社與祭祀人員等，到家中為輕生的親人舉行送肉粽儀式法會，卓男竟然為了衝點閱及人氣，不忌諱衝入喪家住宅，以臉書帳號「較小賀」在臉書上直播。

卓男送肉粽的貼文並未拿下，從影片中可以看到當晚除了卓男以外，還有許多民眾闖入民宅直播，還有直播民眾阻擋到祭祀人員的去路，與祭祀人員發生口角，畫面中也看到之前被打的知名直播主吳小哲，而卓男一路跟到最後，連事發現場也直接入鏡。

法官認為，被告為了點閱率，罔顧告訴人失去親人之悲痛，貿然闖入告訴人住宅，並以手機直撥整個法式過程，魯莽又沒有同理心，應與嚴正譴責，考量被告坦承犯行，教育程度及家庭經濟狀況勉持，且告訴人不願和解等一切情緒，審酌後量處其刑。

(中時 )