星宇航空將在1月23日首航，今（8）日星宇航空指出，董事長張國煒確定主持當天的首航儀式，不僅如此，張國煒本人還會親自執飛當日來回桃園-澳門的航班！

星宇航空在臉書粉專《星宇航空 STARLUX Airlines》提到，為了感謝各界身體力行支持星宇航空順利開航，張國煒確定主持1月23日首航儀式，之後將親自執飛當日的桃園-澳門來回航班，同時強調星宇未來會提供貼心服務與愉快舒適旅程，滿足每一位旅客，張國煒本人更將披掛上陣為飛行安全掛保證。

由張國煒親執的小年夜班機為1月23日去程JX205 18:50由台北出發、20:40抵達澳門，回程JX206 21:40由台北出發、23:20抵達澳門。事實上，張國煒2019年底就已正式取得A321neo 正機師執照，在距離以機長身分服務旅客的第1413天，又將重返前艙。

(中時電子報)