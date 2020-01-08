國民黨總統候選人韓國瑜在宜蘭造勢場合突然跳下舞台給身體不便的支持者簽名，引發維安人員一陣驚慌。韓國瑜今天接受中天《新聞深喉嚨》採訪時說，自己如果當選，一定會盡量減少維安，減少交管，「我一樣在路邊吃飯。」

韓國瑜還原當時為什麼跳下去，因為台上有人跟他「咬耳朵」，告訴他那位支持者已經在台下等他3個小時，身體不太方便，他怕他在台上講完話就要趕行程，趁唱歌之前趕快跑下去，那位支持者希望他幫忙簽名。

主持人王又正說韓的舉動讓維安突然很緊張，韓說他實在不喜歡把他圍太緊，人民的公僕就應該跟人民接近，不是當了總統還是縣市長就跟人民產生距離，高高在上，「這是不對的。」

韓說，他知道維安有他們的責任跟工作，但他不喜歡政治人物跟人民有距離，他連防彈背心都不想穿，「我對生死看很淡，穿這幹嘛？笨重又不靈活，好像自己很重要，我不喜歡這套，比較喜歡平民化。」

韓國瑜說如果自己當選總統，他不想要車輛管制或交管，維安規格要降到最低，但他也補充，如果是接待重要外賓的話，規格當然不同，該有的還是一定要有，但如果只是私下生活的部分，就不應該還是前呼後擁。

韓國瑜說自己當選之後還是要吃滷肉飯跟100塊熱炒，維安一兩個人就夠了，他就很羨慕紐西蘭總理阿爾登，她可以騎著腳踏車去吃三明治，因為他們是成熟的民主國家，「我們思想被匡住了，好像總統就要高高在上，天威難測，天威哪有難測，2020年了，高高在上的時代滾蛋吧，當選總統我還會常待在高雄，一樣在路邊吃飯。」

(中時 )