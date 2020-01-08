國民黨總統候選人韓國瑜遭週刊爆料曾計畫全家申請移民加拿大，韓國瑜今天接受專訪表示，如果選上中華民國總統，未來四年內找到證據，全家五口任一人有雙重國籍，就辭去中華民國總統。

韓國瑜強調，他唯一的國籍就是中華民國國籍，身分證加上一張健保卡，就是如此。他更許下政治諾言：「如果選上中華民國的總統，未來四年的任期有任何人找到證據，一家五口有哪一個人有雙重國籍，我就會辭去中華民國總統。」

針對近來頻繁提出重啟特偵組的政策，韓國瑜說，民進黨為了修理他說一般檢察官就可以辦案，這是大錯特錯，「一般檢察官，怎麼敢隨便去辦部長、行政院長、總統？」

韓國瑜指出，特偵組歸檢察總長直接指揮，而且檢察總長是任期制，所以他在指揮偵辦這種貪汙瀆職的時候，他沒有任期壓力，特偵組的功能就可以馬上發揮。特偵組是針對特殊重大貪汙案件，還有特殊重大人物，比如蘇貞昌的180萬、陳明文的300萬交代得不清不楚，一般檢察官就會有壓力，怎麼敢辦？

(中時 )