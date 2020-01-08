金門小徑路段發生翻車意外，2人送醫後均無大礙。（警方提供）

金門伯玉路小徑圓環路段今（8）日上午發生一起小客車自撞路緣石，四輪朝天翻覆的意外事故，所幸車上2人送醫後均無大礙，確切肇事原因由警方調查中。

警方表示，肇事許姓駕駛和另一人的胸部、頭部受輕傷，金湖消防分隊送醫診療後均已出院，初步調查是駕駛途中，突感暈眩不適，導致車輛偏離車道。

這起車禍事故發生在上午11時20分許，警方據報趕到現場時，已有5名金防部戰士協助疏導交通，避免影響車輛往來，「軍民一家」的表現獲得好評。

(中時 )