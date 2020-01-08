金門轎車自撞翻覆 2人送醫無大礙 20:532020/01/08 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 金門伯玉路小徑圓環路段今（8）日上午發生一起小客車自撞路緣石，四輪朝天翻覆的意外事故。（警方提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金門小徑路段發生翻車意外，2人送醫後均無大礙。（警方提供） 金門伯玉路小徑圓環路段今（8）日上午發生一起小客車自撞路緣石，四輪朝天翻覆的意外事故，所幸車上2人送醫後均無大礙，確切肇事原因由警方調查中。 警方表示，肇事許姓駕駛和另一人的胸部、頭部受輕傷，金湖消防分隊送醫診療後均已出院，初步調查是駕駛途中，突感暈眩不適，導致車輛偏離車道。 這起車禍事故發生在上午11時20分許，警方據報趕到現場時，已有5名金防部戰士協助疏導交通，避免影響車輛往來，「軍民一家」的表現獲得好評。 (中時 ) #警方 #金門 #事故 #肇事 #車輛 也許您會感興趣 推薦閱讀 歲末貪杯 隔夜醉酒駕攀升 04:102020/01/04 社會新聞 無視限高 曳引車硬闖鳳鼻隧道 04:102020/01/04 地方新聞 輸人不輸陣 超炫改裝車來賽車節湊熱鬧結果GG惹 18:182020/01/04 社會 水晶、鐘表 增添車輛奢華品味 19:332020/01/05 消費 國1北上65.2K二車相撞交疊 1人無呼吸心跳 21:302020/01/05 社會 誤信買車險送烤漆 保費恐加2成 01:062020/01/06 生活新聞 金大栽培華僑子弟 僑親捐款加油支持 18:402020/01/06 生活 汽機車舊換新 減稅達336億 04:102020/01/07 金融．稅務 「古寧頭戰役」70周年 金門紀念酒緬懷歷史 13:582020/01/07 生活 影》燒焦殘骸滿地！烏客機墜毀事故現場曝光 14:422020/01/08 國際 生活熱門新聞 陳樹菊挺韓被罵「智力不足」 韓國瑜回應太猛了 - 生活 2020空難、戰爭大爆發？命理師揭凶相之因 - 生活 吃泡麵恐成木乃伊？ 食藥署揭真相 - 生活 害韓國瑜分心的「淑華」正面照曝光 - 生活 好市多過年必買！ 網讚：方便料理又好吃 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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