農曆新年將至，中國信託商業銀行推出一連串新春優惠活動與春節不打烊服務，今年1月13日至17日推出「17優匯五告讚，好康非你莫『鼠』！」換匯活動，連續五日每日發放限量888組優匯紅包。即日起至2月14日止另推出「鼠錢My Way好財Way」活動，只要在「中信Home Bank」APP、網路銀行、ATM、網路ATM完成指定交易，就有機會獲得最高百萬獎金與200萬點OPEN POINT共50名，總值一億點大紅包。

中國信託銀行因應民眾新春出國換匯高峰，以及將年終獎金進行外幣配置，推出新申辦My Way外幣數位存款帳戶優惠活動，客戶開戶享90天內新臺幣兌換外幣，單筆換匯匯率優惠3次，每月再享外幣ATM存提現鈔共一次免手續費。

此外，加碼推出「17優匯五告讚，好康非你莫『鼠』！」換匯活動，1月13日至17日止，連續五日每日發放限量888組優匯紅包，上午9時準時開搶，搶得民眾限當日下午3時30分前於「中信Home Bank」APP或網路銀行使用單筆新臺幣5,000元（含）以上兌換14種指定外幣享匯差優惠，其中美元最佳減免4分、日圓最佳減免0.16分，揪大家提前感受過年熱鬧氣氛，搶得好頭彩。

除此之外，即日起只要在「中信Home Bank」 APP、網路銀行、ATM、網路ATM完成指定交易，就有機會獲得最高百萬抽獎獎金，1月13日起更加碼推出「鼠錢My Way好財Way」活動，再抽200萬點OPEN POINT共50名，總值一億點大紅包，活動至2月14日止。春節連假期間「中信Home Bank」 APP、網路銀行、全臺超過6,000臺ATM提供民眾24小時不打烊的My Way數位服務，線上開戶、查帳、轉帳、存提款、理財隨你做主，詳情請上中信銀行官方網站www.ctbcbank.com查詢。

農曆春節連假將近，中信銀行為歡慶新年好運到，特地以象徵財富傳承之畫作「傳心承富」為題，於新春第一天開門營業日1月30日起推出限量製作的發財金贈送來行客戶，另提供發財水予財富管理客戶博個好彩頭，發財金與發財水數量有限，送完為止，詳情請洽中信銀行各分行。

考量農曆春節期間電腦型彩券經銷商有大量現金存款及降低保管大額現金風險的需求，中信銀行將於1月27日（大年初三）上午9時至中午12時止，開放18家分行僅受理電腦型彩券經銷商現金回存作業，以便經銷商恢復額度可繼續銷售彩券。

(中時 )